A edição do 'Big Brother Famosos' tem data de estreia para 2 de janeiro de 2022, por isso, já começaram as especulações em relação àqueles que serão os concorrentes do reality show da TVI.

Neste sentido, Luís Borges foi apontado como um dos escolhidos pelo canal por um meio de comunicação, informação que o modelo e empresário fez questão de negar através de uma publicação nas histórias da sua conta de Instagram.

Só resta mesmo esperar para saber que figuras públicas aceitaram este grande desafio.

