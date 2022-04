Luís Borges decidiu destacar na sua página de Instagram uma imagem dos filhos para destacar o quanto é "sortudo" por os ter na sua vida.

"Ontem andava a ver de uma foto e deparei-me com esta! E pensei que sou um sortudo do c****** por ter estes três pestinhas na minha vida! Dão muita dor de cabeça mas no final e como a Mariama diz: 'O amor é o que importa'", escreveu.

Mas não ficou por aqui e nas stories mostrou ainda o fundo do telemóvel com uma fotografia em que aparece com as crianças, Bernardo, Lurdes e Eduardo. "E esta foto é das mais bonitas que tenho com os meus filhos. Apenas nós sem pensar no resto".

© Instagram

