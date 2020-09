Luís Borges fez esta segunda-feira, dia 7, uma publicação bastante sentida na sua conta de Instagram. Tal como o próprio modelo refere, hoje é o primeiro aniversário da morte do ex-marido, Eduardo Beauté, data que não deixou passar em branco.

"Lembro-me perfeitamente da nossa última conversa, sentados no sofá da tua casa (...) Precisavas de um fim de semana para descansar, longe de saberes que aquele seria o do teu eterno descanso. Pois esse fim de semana tornou-se no mais triste da minha vida", começa por dizer.

"A minha única preocupação era como iria dizer aos nossos filhos que o pai já não iria poder passear, brincar, levar à escola, encher de mimos... fazer tudo o que tu tão bem fazias com eles", adianta.

Posteriormente, refere: "A Lu é sem dúvida a que sente mais a tua falta. Era e será sempre a princesa dos teus olhos. Era contigo que ela desabafava e adorava dormir de conchinha. Por mais amor que lhe dê, o vazio que ela sente eu nunca vou conseguir tapar...".

"Vou dar o meu melhor como sempre e por eles farei tudo o que estiver ao meu alcance. Espero que as pessoas não se esqueçam de ti, pois eu não te esquecerei nunca. Nunca se esquece um amor. Nunca se esquece um amigo. E nós fomos amigos até ao fim", completou.

