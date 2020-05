Foi em setembro de 2019 que Ana Sofia Martins e David Fonseca deram o nó numa cerimónia que permaneceu secreta durante bastante tempo. Quase um ano depois, pouco se sabe ainda sobre este casamento mistério e são muito poucas as imagens do grande dia.

Deixando de lado os noivos, que preferem continuar a manter a discrição, Luís Borges revelou esta terça-feira nas suas redes sociais uma fotografia tirada no dia do casamento da atriz e do músico.

A imagem serviu para o modelo declarar as saudades que sente de Sara Sampaio, que surge a seu lado no retrato.

"Sinto a falta dela. A foto foi tirada no casamento da outra BFF, Ana Sofia Martins", pode ler-se na legenda da publicação.

