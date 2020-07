Além de estar com os filhos, Luís Borges tem aproveitado também para passar algum tempo com alguns amigos. Ainda na noite desta sexta-feira, o modelo esteve na companhia de Soraia Tavares e Margarida Corceiro, momento que fez questão de partilhar com os fãs.

Como descrever na legenda de algumas imagens que publicou na rede social, todos desfrutaram de uma "pijama party" muito divertida.

Nas stories, o modelo publicou ainda um vídeo das amigas a dançarem de forma sensual. Imagens que pode ver na galeria.

