Além de Fátima Lopes estar de parabéns, também o filho de Luís Borges, Bernardo, completa mais um ano de vida.

A data foi assinalada no Instagram pelo pai 'babado'. "11 anos de puro amor! Parabéns, meu filho. Amo-te", escreveu na legenda de uma fotografia onde o menino aparece junto dos irmãos, Lurdes e Eduardo, fruto do casamento terminado com o falecido Eduardo Beauté.

Perante a partilha, a caixa de comentários rapidamente começou a receber carinhosas mensagens. "Parabéns, garoto de coração doce, de pais e irmãos tão bonitos e especiais quanto tu! Que a vida te sorria", comentou Fernanda Serrano.

Veja todas as reações na publicação abaixo:

Leia Também: Luís Borges encantado com presente oferecido por Manuel Luís Goucha