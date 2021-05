Fátima Lopes está de parabéns, o primeiro aniversário depois de se ter despedido da TVI. E com novos desafios no caminho, a apresentador destacou junto dos fãs que terá "ano muito desafiante pela frente".

Logo pela manhã, esta quinta-feira, 13 de maio, escreveu no Instagram: "Celebro hoje 52 anos, consciente que tenho um ano muito desafiante pela frente, mas com a certeza que caminho no sentido certo, acompanhada por pessoas que me iluminam, encorajam e me fazem crescer".

Uma partilha que rapidamente conquistou a atenção de muitos seguidores, entre eles figuras públicas, que fizeram questão de lhe desejar um feliz aniversário.

"Parabéns, querida Fátima! Um ano muito feliz", disse Tânia Ribas de Oliveira. "Muitos parabéns Fátima, um dia feliz. Beijinhos", comentou Pedro Ribeiro. "Parabéns e ano muito feliz", reagiu Joana Cruz.

Aos 52 anos, Fátima Lopes continua a destacar-se pela elegância, que se mantém mesmo com looks mais descontraídos. A apresentadora não deixa de lado a alimentação saudável e o exercício físico, e os resultados continuam à vista.

Recorde-se que a comunicadora é mãe de dois jovens, Filipe e Beatriz, fruto de antigas relações.

Veja na galeria algumas imagens da figura pública que é muito acarinhada pelos portugueses.

