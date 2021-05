Fátima Lopes apareceu esta quarta-feira, dia 12, no programa 'Casa Feliz', da SIC. A aparição da apresentadora aconteceu através de um vídeo, gravado pela própria, com o objetivo de surpreender um convidado que hoje esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves: o Padre João Luís Silva

"A Nossa Senhora juntou-nos há uns bons anos e ficámos amigos para a vida", realça a apresentadora, que recentemente deixou a TVI, na mensagem que emocionou João Silva.

Reveja aqui o momento.

