Ludmilla foi "internada esta madrugada num hospital no Rio de Janeiro após sentir fortes dores abdominais". A informação é avançada pela equipa da artista, que partilhou um comunicado nas rede sociais.

"Diagnosticada com pielonefrite aguda complicada, espécie de processo inflamatório nos rim, a cantora está com pus nos órgãos, excretores e com muita dor", acrescenta a mesma nota, referindo de seguida que a artista "foi medicada, está em observação e sem previsão de alta".

"Devida as atualizaçoes do seu quadro, a live que a cantora faria no sábado, 16, está cancelada no momento e terá nova data divulgada assim que for possível", anunciam ainda.

Nas stories da sua página de Instagram, Ludmilla fez questão de agradecer todo o carinho recebido. "Senti-me abraçada por cada um, obrigada por tudo. Eu amo vocês", diz.

Como também é possível ver nas imagens que partilhou na mesma rede social, a mulher, Brunna Gonçalves, está ao lado da artista no hospital. "Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza", lê-se numa das imagens que pode ver na galeria.

