Ludmilla e Brunna Gonçalves já são mulheres casadas. A cantora deu o nó com a dançarina na noite desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, como destacam os meios de comunicação brasileiros.

De acordo com Leo Dias, a cerimónia decorreu logo após a artista ter pedido a amada em casamento.

O pedido foi feito durante os festejos do aniversário de Brunna, na sala da casa de Ludmilla, que organizou tudo em apenas um dia.

"Era o aniversário dela e eu resolvi fazer uma surpresa, um casamento surpresa. Eu resolvi tudo num dia só, sem ela saber. Foi a maior confusão, todas as pessoas a tentar arrumar a roupa de casamento", contou Ludmilla em exclusivo à Coluna Leo Dias, referindo de seguida que até conseguiu "trazer até sua casa as pessoas do cartório".

Quando pediu a mão de Brunna em casamento, a cantora disse: "Bru, reuni todas as pessoas que amamos aqui, que vive connosco, que torce por nós, para te fazer um pedido. Eu queria saber se aceitas casar comigo".

Como conta Leo, assim que Brunna aceitou o pedido, a artista acrescentou: "Aceitas? Então vamos lá fora casar-nos". E foi assim mesmo que aconteceu, como pode ver nas publicações abaixo:

