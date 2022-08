Luciana Abreu está a usufruir de uns merecidos dias de férias. A apresentadora da SIC viajou até ao Dubai na companhia das filhas, conforme mostrou através de uma publicação na sua conta oficial de Instagram.

"Este calor pede banhos na piscina, mas sempre com vigia", escreveu a também artista na legenda das imagens.

Nas fotografias, Luciana posa com as filhas mais velhas, Lyoncé e Lyannii, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.

Veja as imagens na galeria.

