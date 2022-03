Na véspera do Dia da Mulher, que se celebra esta terça-feira, 8 de março, Luciana Abreu fez uso das redes sociais para homenagear o sexo feminino.

A atriz partilhou uma foto sua seguida de uma imagem na qual se pode ler: "A sua primeira casa foi uma mulher. Respeite e agradeça".

Na legenda da publicação, acrescentou ainda: "Uma mulher decidida é como as ondas do mar: ninguém a consegue deter".

Várias foram as seguidoras que revelaram a sua admiração pela atriz na caixa de comentários, elogiando-a de "mulher guerreira".

A artista da SIC, recorde-se, é mãe de quatro meninas: Lyonce e Lyannii, frutos do antigo relacionamento com Yanick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, que nasceram do casamento com Daniel Souza.

