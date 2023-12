As filhas mais novas de Luciana Abreus, as gémeas Amoor e Valentine, concretizaram um dos seus sonhos na noite de sábado, dia 16 de dezembro.

As meninas subiram pela primeira vez ao palco para cantarem com a mãe e o momento ficou gravado.

Na sua página de Instagram, a artista publicou uma série de imagens em que aparece a cantar com as filhas e mostrou-se emotiva.

"Hoje é um dia raro mas especial. Já tentei concluir a minha oração matinal várias vezes mas bloqueio na parte em que começo agradecer pelo sonho que realizei ontem à noite, no concerto mais especial do ano", começou por escrever na legenda das imagens.

"Foi o primeiro concerto que as minhas gémeas assistiram e subiram ao palco pela primeira vez, para me acompanharem, depois de me terem pedido uma das prendas de Natal irrecusável: cantar com a mamã no palco. Fazemos tudo pelos nossos filhos. Deixo-vos os vídeos e continuarei a tentar terminar a minha oração", rematou. Veja tudo na publicação abaixo:

De recordar que as meninas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da união anterior com Yannick Djaló.

