"Felizmente nunca tive um congiutivite", escreveu Joana Marques ao partilhar nas suas redes sociais a publicação onde Luciana Abreu justificava o facto de ter apresentado o programa 'Domingão' de óculos escuros.

A atriz enganou-se a escrever a palavra conjuntivite e a humorista não resistiu a brincar com o erro ortográfico. Tal como tinha acontecido anteriormente, Luciana respondeu à piada da humorista, mas desta vez num tom diferente.

"Muito bom, Joana Marques. Até nos dedos me deu congiuntivite. Um beijo", reagiu Luciana, que numa outra ocasião tinha manifestado o seu desagrado para com as piadas de Joana Marques no podcast 'Extremamente Desagradável' - da rádio Renascença.

A resposta de Luciana Abreu à brincadeira de Joana Marques© Reprodução Instagram/ Luciana Abreu

Joana Marques não ficou indiferente à reação inesperada de Luciana e atirou: "O enredo adensa-se".

O comentário de Joana Marques à reação de Luciana© Reprodução Instagram/ Joana Marques

