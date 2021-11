Se o ambiente entre Joana Marques e Luciana Abreu já não era amigável, eis que também não deverá melhorar no futuro. Nas histórias da sua conta de Instagram, a radialista da 'Renascença', conhecida pela sua rubrica 'Extremamente Desagradável', brincou com um erro ortográfico da apresentadora do 'Domingão'.

"Felizmente nunca tive um congiutivite", escreveu Joana, mostrando uma publicação de Luciana onde esta informou os seguidores de que fez um programa de seis horas em direto com uma... conjuntivite.

Ora veja:



© Instagram - Joana Marques

Leia Também: "Enfiei a carapuça. Fiquei muito contente com este presente. Ri muito"