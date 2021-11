Luciana Abreu apresentou a emissão do 'Domingão' deste domingo, 14 de novembro, com óculos de sol devido a um problema de saúde.

Como explicou, a apresentadora e atriz estava com "uma grande conjuntivite".

Depois do programa, na sua página de Instagram, destacou: "Em 36 anos, nunca me tinha acontecido fazer uma emissão de 6h em direto, com uma conjuntivite".

"Obrigada pelo vosso apoio, carinho e preocupação. Obrigada pela compreensão (os meus óculos de sol). Fui feliz em Pombal. Desejo-vos uma semana abençoada", rematou.

