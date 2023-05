Dias após a morte de Tina Turner, Luciana Abreu homenageou a artista ao interpretar uma das suas músicas de sucesso no 'Domingão'.

Luciana Abreu cantou o tema 'The Best', este domingo, dia 28 de maio, no camião do programa da SIC e destacou este momento na sua página de Instagram, onde foi muito aplaudida.

"Maravilhosa" ou "és a melhor" são ainda alguns dos comentários que se pode ler na publicação. Veja abaixo:

