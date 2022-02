Luciana Abreu abriu o seu álbum familiar ao partilhar uma rara fotografia na qual posa com as quatro filhas. Na imagem, conforme poderá ver de seguida, todas surgem animadas e com rasgados sorrisos.

"Abraçar as minhas filhas.... é o amor para sempre da minha história", escreveu a apresentadora e atriz na legenda da publicação, revelando-se desta forma uma mãe muito 'babada'.

De recordar que as duas filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii, são frutos do antigo relacionamento de Luciana com Yanick Djaló. Já as mais novas, Amoor e Valentine, nasceram do casamento com Daniel Souza.



© Instagram - Luciana Abreu

