Luciana Abreu destacou na sua página de Instagram algumas fotografias das filhas mais velhas durante as férias escolares, que chegaram entretanto ao fim.

Lyonce e Lyannii estiveram num campo de férias, como a mãe mostrou aos seguidores.

"Alegria, aventura, amizade, companheirismo, diversão, família e tudo mais. As férias perfeitas dos mais pequenos", escreveu Luciana Abreu na legenda das fotografias.

De recordar que as meninas são fruto do primeiro casamento com Yannick Djaló. A cantora e atriz é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

