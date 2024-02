É com o contacto com os idosos motivado pelo seu trabalho no 'Domingão' que Luciana Abreu consegue matar parte das saudades que sente da avó Maria José.

A cantora, com recurso ao Instagram, mostrou diversas fotografias nas quais surge rodeada de idosos e aproveitou depois a legenda para recordar a sua avó, que já morreu.

"Que saudade vovó, que saudade… É aqui que busco inconsolavelmente por ti, pelo teu colo, o teu cheirinho, pela tua voz, pelo teu olhar, pela tua força, pela tua fé. E daqui saio contendo as lágrimas para que quem já perdeu o medo da vida e a leveza da idade, possa sorrir de alegria, nem que seja por breves momentos", começou por escrever Luciana.

"Onde estás, para lá caminharei para te voltar abraçar minha avó querida, Maria José. És tudo", concluiu a artista, de 38 anos.

