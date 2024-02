No 'Dois às 10' comentaram os recentes rumores de que Luciana Abreu terá ficado 'pendurada' no aeroporto quando namorava com João Moura Caetano. Ao que se consta, a artista e o antigo companheiro iriam viajar para Madrid, mas Luciana terá ficado sozinha à espera do voo.

Ao comentarem os rumores, Cláudio Ramos recordou uma história parecida com um ex-namorado. Não ficou propriamente "plantado", mas viajou sem o 'ex'.

"Tinha terminado mais ou menos a relação - tínhamos discutido no dia anterior - e era Passagem de Ano. Íamos para Madrid para a Passagem de Ano, estava tudo marcado, e eu fui, mas ele não", contou.

"Fui [sozinho]. Acabei por encontrar lá o Luís Borges e o Eduardo Beauté, nesse ano", recordou de seguida.

"[Na altura, pensei] como é para um hotel onde vamos sempre, de certeza que ele foi já de véspera e já lá está à minha espera. [risos]", confessou, referindo-se ao momento em que chegou ao aeroporto e não se encontrou com o namorado da atura, levando os presentes no estúdio às gargalhadas.

Veja aqui.