Luciana Abreu fez subir a temperatura no Instagram com as suas últimas partilhas. A cantora mostrou-se a ensaiar na garagem de sua casa... com uma mota como pano de fundo.

Coreografias sensuais, roupas sexy e muito talento são palavras de ordem nos vídeos publicados pelo rosto da SIC.

Na legenda das imagens, Luciana explica estar a preparar-se para os espetáculos que tem agendados para o ano de 2022.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LA (@lucianaabreuoficial)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LA (@lucianaabreuoficial)

Leia Também: Luciana Abreu posa com as quatro filhas: "Amor para sempre"