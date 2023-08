A cantora esteve com os fãs no final no concerto, levando os seguranças a "alargarem o horário de trabalho".

Depois de ter subido ao palco em Lamego, Luciana Abreu decidiu fazer um agradecimento público à equipa de segurança que a acompanhou por ter feito mais horas de trabalho para poder estar com os fãs. Numa mensagem que deixou na sua página de Instagram esta quinta-feira, a cantora escreveu: "Após o espetáculo, subimos e descemos 1232 degraus para agradecer à Padroeira de Lamego, a Nossa dos Remédios, por tamanha bênção e público maravilhoso. Obrigada à equipa de seguranças que alargou o seu horário de trabalho para que eu pudesse estar a dar abraços a quem foi para me ver". Na mesma publicação, fez também questão de deixar um agradecimento "à equipa técnica pelo profissionalismo" e "à sua equipa querida que é sempre incansável". "Que noite feliz", disse ainda. Leia Também: Luciana Abreu grava vídeo das filhas a cantarem as suas músicas