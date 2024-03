Luciana Abreu aproveitou o Dia do Pai, assinalado esta terça-feira, 19 de março, para dedicar uma carinhosa mensagem ao pai do coração.

Ao destacar várias imagens, começou por escrever na legenda: "Esta primeira foto sou eu, há alguns dias, a chorar de saudade no colo do meu pai, porque já não o via há mais de um mês. Como médico de excelência, e perante as condições que o nosso país nos apresenta, fica de banco, dias a fio, para evitar que fechem o hospital. Sempre viveu para salvar vidas e a família sempre o apoio e encheu de mimos quando está de regresso a casa".

"Um sábio com quem eu tenho a sorte de aprender, um contador de histórias, de anedotas, que reúne a família toda e a protege. Amo-o tanto padrinho (oficial) e pai, pai, pai, pai, vezes sem conta, por ser incansável, honesto, íntegro, admirado, respeitado, aplaudido, reconhecido", acrescentou.

"Obrigada infinitas vezes por me ter aceite na família e por me tratar como filha. Dr. Manuel Correia", rematou.

