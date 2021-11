Na noite desta sexta-feira, Lúcia Garcia tirou o fôlego aos seguidores com uma publicação nas redes sociais.

Isto porque a modelo aparece no meio da natureza a posar com peças de lingerie da sua marca, Intimate by Lúcia Garcia.

Sem ficarem indiferentes, os internautas deixaram a caixa de comentários repleta de emojis de chamas.

© Instagram

