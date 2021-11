Na passada quinta-feira, completaram-se 14 anos desde que Lúcia Garcia foi mãe pela primeira vez. Matilde, a primogénita da modelo, celebrou a data este fim de semana com uma festa decorada a rigor.

Na sua página de Instagram, a modelo partilhou algumas imagens da celebração, inclusive do momento em que a jovem soprou as velas. Veja na galeria.

Matilde nasceu do antigo casamento de Lúcia Garcia com Mário Franco. A modelo é ainda mãe de Maria Clara, de quatro anos, da atual relação com Bruno Aguiar.

