Em casa de Lúcia Garcia, esta quinta-feira é de festa. Matilde, filha mais velha da modelo, celebra 14 anos e a mamã 'babada' destacou a data nas redes sociais com imagens que exaltam a beleza da adolescente.

"Parabéns, meu amor. 14 anos, o meu primeiro amor. Doce, amiga e super protetora de quem amas, educada e carismática. Minha boneca da mamã, amo-te muito", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Matilde, note-se, nasceu do antigo casamento de Lúcia Garcia com Mário Franco. A modelo é ainda mãe de Maria Clara, de quatro anos, da atual relação com Bruno Aguiar.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Foto mostra como está crescida a filha mais velha de Lúcia Garcia