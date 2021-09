Lúcia Garcia desfrutou esta terça-feira de um almoço a sós com a filha mais velha, Matilde, e não resistiu em destacar o momento nas redes sociais.

Ao partilhar uma foto de ambas, a modelo impressionou os seguidores ao mostrar como está crescida a primogénita, atualmente com 13 anos.

Além de Matilde, que nasceu da relação passada com Mário Franco, Lúcia é ainda mãe de Maria Clara, de três anos, que é fruto do atual relacionamento com Bruno Aguiar.

Lúcia Garcia com a filha mais velha, Matilde© Instagram

