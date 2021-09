É dia de festa em casa da família Cruz. A filha mais nova de Marta Cruz, Kyara Cruz Saraiva, completa esta terça-feira, 7 de setembro, nove anos de vida.

A data foi assinalada pela mamã babada nas suas redes sociais.

"Parabéns, minha pequena. Parabéns pela pessoinha linda e rebelde que és e que diariamente me enche de orgulho. Nove aninhos, uma pré-adolescente como dizes. Já és média grande, certo? Enfim... é assim, o tempo não corre, voa. Amo-te, 'vidinas', amo-te muito. Vida imensamente feliz", declara Marta na legenda de uma fotografia, disponível na galeria, que mostra como está crescida a sua menina.

Carlos Cruz, avô da menina reagiu à publicação e dedicou uma mensagem à neta: "Parabéns neta querida e linda".

Kyara é fruto da relação de Marta Cruz com Madjer. A antiga modelo é ainda mãe de uma menina mais velha, Yasmin Cruz, de 16 anos, que resulta do namoro com o dançarino brasileiro Alexandre Godim.

