Apesar de estar em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, Lucas Lucco não deixou de celebrar o seu aniversário.

O cantor brasileiro completou 29 anos no passado sábado, 4 de abril, data que foi comemorada na companhia da namorada, Lorena Carvalho, como o próprio mostrou aos fãs.

"Cheguei aos 29. E sinto que estou a caminhar nem direção aos melhores anos da minha existência. Com a bênção de Deus e com o amor e amizade da minha esposa Lorena Carvalho, tudo posso naquele que me guia!!! Obrigado a todos pelas felicitações", escreveu na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram.

Veja outras imagens do casal na galeria.

Leia Também: Lucas Lucco apresenta novo membro da família. "O Uaiti"