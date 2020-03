Lucas Lucco apresentou ao mundo o novo membro da família, esta quarta-feira, 25 de março. Na legenda de um vídeo onde aparece a ser acarinhado pelo amigo de quatro patas, o artista revelou que encontrou o cão "há dois dias".

"Parecia que ele já sabia que era meu filho. E eu senti no meu coração que era para eu ser o pai. Porque ele fez a mesma coisa que está a fazer aqui no vídeo. Só que tinha mais carrapato do que cachorro, mas agora, bonito, limpinho, cheiroso e saudável, eu apresento o 'Uaiti'", acrescentou o artista brasileiro, explicando de seguida a razão de ter dado aquele nome ao cão.

"É assim mesmo que se escreve. Achei mais fixe que 'White'. Vocês também têm uma constante vontade de adotar todos os animais do planeta? Neste dias, dei nome a um grilo", rematou.

Veja na galeria o vídeo de Lucas Lucco com o seu novo amigo de quatro patas.

