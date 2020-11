Depois de muita especulação, Lucas e Inês, participantes da segunda edição de 'Casados à Primeira Vista', assumiram publicamente o namoro.

Os concorrentes, que se conheceram no programa da SIC mas não por serem par um do outro, colocaram nas redes sociais as primeiras fotografias 'oficiais' enquanto casal.

"'Olhares que seduzem... Sorrisos que desarmam... Assim acontecem os nossos momentos felizes'", citou o barbeiro na legenda de um conjunto de fotografias, que pode ver na galeria, onde surge ao lado da amada.

Importa lembrar que em 'Casados à Primeira Vista', Lucas casou-se com Anabela e Inês com Hugo. No fim do programa, os dois casais optaram pelo divórcio.

