Luana Piovani, que atualmente vive em Portugal, voltou a testar positivo à Covid-19. A notícia foi divulgada pela própria nas suas redes sociais.

"Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola", revela a atriz brasileira, que pode agora sair do seu quarto e circular pelo resto da casa pelo facto de os seus três filhos, Dom, Bem e Liz, estarem com o pai - Pedro Scooby.

Apesar do desespero que sente por estar 'presa' em casa, Luana Piovani mostra-se feliz e agradecida pela falta de sintomas da doença e, claro, por não estar internada num hospital. "Porém, no meio desta angústia toda, levantamos as mãos para o céu e agradecemos. Porque tanta gente foi parar ao hospital e eu estou aqui, ótima, como se nada tivesse acontecido. Só este vírus que está a dar uma curtida no corpão e não está a querer arredar o pé", termina.

Recorde-se ainda na manhã de domingo, Luana Piovani usou as suas redes sociais para agradecer o apoio do ex-marido, Pedro Scobby, durante este período em que devido à Covid-19 esta se encontra de quarentena em casa.

