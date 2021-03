Em Portugal, Luana Piovani continua com o coração apertado por estar longe dos filhos. Os meninos, Dom, de oito anos, e os gémeos Bem e Liz, de cinco, estão atualmente no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

Um assunto que foi destacado pela própria as stories da sua página de Instagram. Após receber uns presentes para as crianças, a atriz disse: "Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos. A TAP cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa ou depois do trabalho do Pedro, que é lá pelo dia 10 de abril".

"Mas, enfim, se é bom pra eles, continua a ser bom para mim. Eu que junte os caquinhos do meu coração. Mas tudo bem, uma hora eles chegam", acrescentou, muito emotiva.

