Depois de ter estado afastada dos filhos durante mais de dois meses, com os meninos no Brasil, Luana Piovani vai conseguir estar com os pequenos esta segunda-feira, 12 de abril.

Como a atriz contou na sua página de Instagram, as crianças regressam a Portugal e a mamã fez questão de ir ao Santuário de Fátima.

"A orar pela cura, agradecendo pela vida. Os meus filhos retornam hoje, dois meses e meio depois de partirem para uma visita a avó no Brasil. Vírus ingrato e cruel. Pedi à mãe para rogar ao filho que cesse nossa dor. 'Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores...'. O Senhor é meu Pastor, nada me faltará", escreveu na legenda das imagens que captou na visita ao santuário. Vejas as mesmas na galeria.

Leia Também: Luana Piovani sofre com cancelamento do voo dos filhos