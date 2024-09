A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais para contar uma situação que se passou à sua chegada a Portugal, depois de umas férias no Brasil.

De acordo com a publicações brasileiras, o desabafo foi feito na quinta-feira, 12 de setembro, assim como a situação.

"Cheguei hoje no aeroporto, nunca vi tanto gringo na minha vida, juro por Deus, e olha que estou aqui há 5 anos e viajo o tempo todo. A quantidade de gringo que tinha hoje lá no aeroporto era uma coisa estrondosa. Estavam furando a fila na hora de passar para a saída e claro que ninguém falou nada. Eu já falei: 'Hi guys, tem fila aqui! Pessoal! Pessoal", começou por contar.

Segundo a atriz, de 48 anos, foi procurar ajuda das autoridades lidar com as pessoas que estavam a passar à sua frente na fila, mas não recebeu a resposta desejada. "Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim: 'Não é o nosso problema!'. Falei: 'Gente, mas o senhor não está aqui trabalhando? O senhor não trabalha com segurança? Se não é problema do senhor é de quem?", recordou a artista, no desabafo no seu Instagram.

E de acordo com a imprensa brasileira, Piovani deixou ainda um 'recado' durante a sua intervenção: "Para você que faz a sua função e não faz a sua função, para você que não é eficiente, para você que não sabe fazer aquilo que você diz fazer [...] Absolutamente incompetentes, não sei o que estavam fazendo ali. Nem enfeitar estavam enfeitando, tinham uma cara péssima".