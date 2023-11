Morreu esta terça-feira, 7 de novembro, Luana Andrade, que se tornou conhecida no reality show 'Power Couple' e enquanto assistente de palco do programa 'Domingo Legal', do SBT.

Segundo a CNN Brasil, a modelo, de 29 anos, sofreu quatro paragens cardiorrespiratórias durante um procedimento estético de lipoaspiração.

As informações foram confirmadas num comunicado do SBT.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do 'Domingo Legal', Luana Andrade. Segundo informações da sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim", lê-se.

"Luana não resistiu a paragens cardiorrespiratórias. Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo", é também revelado.

Uma das pessoas a lamentar a morte da jovem modelo foi Neymar, de quem era amigo.