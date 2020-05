Este domingo, dia 3, ficará recordado para Luan Santana como um dia de grande dor. Como partilhou nas redes sociais, perdeu o seu companheiro de quatro patas, Puff, que fazia parte da sua vida há 15 anos.

"Ele demorou para latir. No início era um resmungo agudo só para pedir colo. Depois virou um apito fino para demonstrar felicidade ao correr na relva. Mas com o tempo o latido dele vinha acompanhado de um rosnado para nos proteger quando alguém se aproximava, como quem diz: 'Afasta-te da minha família, aqui quem manda sou eu'. Mas o Puff não tinha só esse lado anjo. Tinha temperamento forte e difícil de lidar, mas acho que era só o jeito dele de amar", começou por escrever.

"De há uns tempos para cá, o seu latido foi ficando fraco porque a dor nas costas não deixava. Os seus olhos foram perdendo o brilho e as suas pernas vacilando. Hoje ele foi latir em outro lugar. Criou asas e voou para longe de nós. Aquele floquinho de neve se transformou na alegria da casa e nos fez feliz por 15 anos. Puff, se fosse para te dar um apelido seria 'o cachorro que parecia mais gente que a gente'. Descansa em paz, meu amigo. Você tá latindo forte agora. Pelo menos eu ainda consigo ouvir", rematou.

Vale referir que as palavras de Luan Santana acompanham um vídeo com imagens do cantor com o companheiro de quatro patas. Clique na galeria para ver.

Leia Também: Sara Prata "devastada" com a morte de um dos seus cães de estimação