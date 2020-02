Carolina Miranda, que está grávida da primeira filha, resolveu esta sexta-feira esclarecer os seus seguidores sobre alguns mitos e verdades que correm na imprensa e redes sociais sobre a sua vida pessoal, a participação no programa 'Love On Top', da TVI, e a sua relação com Tiago Ferreira.

"Dizem que a casa onde estão a viver foram os fãs que deram. É verdade?", questionou um internauta, procurando resposta a um dos maiores rumores sobre o casal.

"É mentira. No entanto, contribuíram muito para ela estar do nosso agrado", garantiu.

Veja na galeria a resposta às restantes questões.

Leia Também: Afinal, Liliana Rodrigues de 'Love On Top' já sofreu três abortos