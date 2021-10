O ator falou do relacionamento com a artista com quem está há quatro anos.

Lourenço Ortigão foi o protagonista do programa 'Alta Definição' deste sábado, 9 de outubro, onde abordou diversos temas da sua vida. Um deles disse respeito ao seu relacionamento com Kelly Bailey, também atriz. Questionado por Daniel Oliveira se sentia a pressão dos dois serem considerados o "casal perfeito", Ortigão respondeu afirmativamente. "Somos só um casal, mais nada. Há muita pressão nesse sentido, mas tentamos ao máximo aliviá-la. Não somos um casal perfeito, nenhum casal é perfeito. O que nos motiva a continuar é irmos mudando. Damo-nos muito bem e cada vez melhor", assegura. Entretanto, teceu uma série de elogios à companheira: "A Kelly é o prolongamento de mim. Somos parecidos a todos os níveis. É focada, objetiva, ambiciosa, muito boa. (...) Tem a vantagem de se identificar comigo e eu com ela. Vendo o exemplo um do outro acabamos por aprender e decidir". A fama - o "Zac Efron português" Na mesma entrevista, Lourenço Ortigão - que começou a sua carreira na série da TVI 'Morangos com Açúcar' -, assegurou que "nunca procurou ser conhecido", sendo que isto é uma "consequência da sua profissão". Sendo considerado um dos galãs a nível nacional, o ator notou em tom de brincadeira: "Foi essencial eu ser parecido com o Zac Efron no início. Era o Zac Efron português, isso lisonjeia-me". Contudo, considera que as suas conquistas até ao momento não se deveram apenas à sua imagem: "Não é só por ser bonito. Ao longo do meu percurso tive a consciência de que fiz muitas novelas. Acho que vou sempre a tempo de mudar e ir arriscando. Não tenho medo de ficar feio". Leia Também: Lourenço Ortigão sobre Filipe Duarte: "Penso nele todos os dias"