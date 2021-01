Na manhã desta segunda-feira, dia 18, Lourenço Ortigão esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'. Foi neste contexto que aproveitou para responder à dúvida dos seus seguidores no Instagram, neste caso, em relação à sua cadela.

"Ela vai ser operada. No primeiro dia fora de casa, a nossa cadela caiu de um muro de seis metros e partiu os quatro dedos, vai ter de pôr próteses", informou.

"Era um segundo andar. Ela estava ali ao meu lado, saltou porque achava que era um jardim", afirmou fazendo saber que à partida tudo ficará bem.

Leia Também: Lourenço Ortigão faz a primeira aparição na TV após superar a Covid-19