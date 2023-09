Lourenço Ortigão deu uma entrevista a Júlia Pinheiro na tarde desta segunda-feira, 4 de setembro, tendo falado da paternidade. O ator e a companheira, Kelly Bailey, foram pais do pequeno Vicente Blue no passado mês de julho, experiência que têm vivido ao máximo.

O artista, que recentemente esteve ausente de casa, uma vez que foi convidado para ir assistir ao Festival de Cinema de Veneza, confessou que o tempo que esteve fora foi desafiante.

Para Lourenço, conciliar as ambições profissionais do casal é "difícil", tendo em conta que existe "uma base muito mais sólida em casa".

"Tive a oportunidade até de ficar mais tempo, de prolongar a minha estadia para outros eventos que havia, mas usei a melhor desculpa de todas que foi esta magnífica entrevista porque, de facto, queria estar aqui contigo, mas também me iria custar, porque tenho em casa a família", confessou o ator.

"Estamos muito focados no bebé e notamos todas as pequenas evoluções", disse ainda, referindo que tem sido muito recompensador acompanhar o crescimento do filho.

"Tem sido uma experiência magnífica a todos os níveis e temos a sorte de ter um bebé muito calmo. Ele dorme muito, mas nós conciliarmos as nossas horas de sono com as do bebé é que é complicado", confessou.

Recordando o parto, Lourenço garantiu que a sua admiração pela figura feminina e, consequentemente, pela namorada, aumentou. "A Kelly foi magnífica, esteve sempre à altura, surpreendeu-me bastante", realça.

Leia Também: Amor de pais de Lourenço Ortigão é um "clássico de cinema"