Ao final desta tarde Lourenço Ortigão revelou que se encontrava em Veneza, uma viagem que aconteceu com "alguns imprevistos", segundo informou o ator.

Já esta noite, Lourenço publicou as primeiras fotografias no Festival de Veneza. Apesar do visual elegante, composto por um smoking, o ator mostrou o seu lado mais descontraído na stories da sua conta no Instagram, ao posar sentado a sorrir e com a língua de fora.

"Um dia louco a terminar da melhor maneira", escreveu o ator na legenda de outras fotografias que publicou no Instagram. Veja as imagens abaixo.

© Instagram/ Lourenço Ortigão

© Instagram/ Lourenço Ortigão

Leia Também: Lourenço Ortigão em Veneza "depois de alguns imprevistos"