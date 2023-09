Eram 5:59h desta madrugada de 1 de setembro quando Lourenço Ortigão usou as suas stories no Instagram para mostrar que se encontrava no aeroporto para fazer uma viagem, sem revelar o destino.

Cerca de 13 horas mais tarde, já ao final desta tarde, o ator voltou a publicar na mesma rede social, revelando que se encontra em Veneza.

Nas imagens, partilhadas também nas stories, o ator aparece elegantemente vestido, usando um smoking, deixando adivinhar que irá marcar presença esta noite no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

"Depois de alguns imprevistos, hello [olá] Veneza", escreveu o ator, sem ter dado detalhes sobre o que aconteceu.



© Instagram/ Lourenço Ortigão

© Instagram/ Lourenço Ortigão

