De vez em quando, Lourenço Ortigão surpreende os seguidores da sua página de Instagram com imagens que retratam esta nova fase. E foi o que aconteceu esta quarta-feira, dia 30 de agosto, quando o ator publicou no Instagram uma fotografia da "sua família".

Na imagem, destacada nas stories da sua página, Lourenço Ortigão mostra a companheira Kelly Bailey sentada no sofá com o filho de ambos, Vicente Blue, no colo. Quem também aparece no carinhoso retrato é a cadelinha Lua.

"A minha família", escreveu o ator junto da imagem. Veja abaixo.



© Instagram_lourencoortigao

De recordar que o pequeno Vicente Blue é o primeiro filho do casal e nasceu no dia 9 de julho.

