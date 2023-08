Lourenço Ortigão celebrou 34 anos esta quarta-feira, dia 9 de agosto, e usou as redes sociais na noite desta quinta-feira para partilhar um conjunto de fotografias deste dia especial, sendo a primeira de todas a mais emocionante.

Neste que foi o seu primeiro aniversário depois de ser pai pela primeira vez, o ator, que é adepto do Benfica, festejou a triplicar.

Além de comemorar o seu 34.º aniversário, celebrou também o primeiro mês de vida do filho, o pequeno Vicente Blue, e ainda ficou feliz com a vitória do Benfica na Supertaça, um jogo que os encarnados venceram frente ao FC Porto por 2-0.

Na primeira fotografia partilhada, pode ver-se o ator vestido com a camisola do Benfica segurando o filho ao colo, que veste também um babygrow do clube das águias.

"34 anos de Lourenco, 1 mês de Vicente. Impossível imaginar um dia mais perfeito do que este. Obrigado por todas as mensagens (prometo que vou respondendo com calma), por tudo o que proporcionaram, por toda a onda de amor que me enviaram neste dia. 9 de Agosto de 2023 vai ficar na minha memória como um dos anos mais especiais de sempre.

Foi um SUPER dia de anos, obrigado!!", escreveu o ator, na legenda das fotografias.