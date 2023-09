Lourenço Ortigão abriu o coração para falar sobre os pais a propósito de uma data muito especial: o 40.º aniversário de casamento. Para tal, o ator partilhou uma fotografia dos pais com o neto ao colo, o pequeno Vicente, fruto do relacionamento entre Ortigão e Kelly Bailey.

"O especial não são 'só' quatro décadas. É um marco, sem dúvida, mas mais do que tudo é a prova de muitas das coisas que vemos nos clássicos do cinema acontecem de verdade. É aquilo que construíram neste tempo, a família que criaram, as amizades que cativam, a vida que levam, os sorrisos que partilham, as experiências que acumulam, que repetem, que proporcionam aos outros", reflete.

"São a prova que não há prazo para ser um casal jovem, cool, divertido, unido, cúmplice, apaixonado. É a incessante vontade de continuar a viver, a desfrutar, a construir, a explorar. É o facto de serem o maior orgulho dos filhos, que se adoram, os adoram, admiram e têm o privilégio de guiar as suas vidas com o melhor dos exemplos como pais. Além de pais, são sogros e avós. E que sorte temos todos os que fazem parte desta família maravilhosa", elogia.

"Escolhi esta foto porque é a mais recente que tenho e também o mais recente fruto daquilo que construíram. Amo-vos muito, obrigado pai e mãe e parabéns", completa.

