É num verdadeiro 'ninho de amor' que têm vivido Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, principalmente depois do nascimento de Vicente Blue, o primeiro filho de ambos.

O rebento do casal de atores veio ao mundo no passado dia 9 de julho e seis meses depois foi Lourenço Ortigão que quis assinalar a data.

O artista, de 34 anos, partilhou uma amorosa fotografia de Kelly com o filho de ambos ao colo. Na legenda escreveu: "Hoje faz seis meses que te tornaste mãe. Hoje admiro-te ainda mais, que orgulho Kelly. Parabéns a nós".

Veja na galeria a nova fotografia de Kelly com Vicente, bem como outras fotografias do casal com o menino.

Leia Também: Kelly Bailey mostra adorável fotografia de Lourenço Ortigão com o filho