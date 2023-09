Lourenço Ortigão voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens do filho Vicente Blue, que nasceu em julho.

O ator publicou nas stories um curto vídeo onde aparece a caminhar com o filho no marsúpio. Sem dizer nada, Lourenço Ortigão termina o vídeo com um sorriso no rosto, partilhando assim com os fãs esta fase única da paternidade. Veja as imagens na galeria.

De recordar que o bebé, que nasceu em julho, é fruto da relação do ator com Kelly Bailey.

