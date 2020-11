Lourenço Ortigão viajou na semana passada para a Madeira, onde esteve hospedado com a família. Um momento que voltou a ser destacado pelo ator no Instagram, que decidiu revelar o motivo da viagem.

O irmão de Lourenço Ortigão completou mais um ano de vida, data que foi celebrada na ilha.

"Este fim de semana foi especial. Levei a minha família (quase toda) para o meu refúgio para comemorar os anos do meu irmão Tomás. Confesso que me faltava mostrar aos meus pais o lado que me preenche e me transmite paz. A Madeira é incrível e isso toda a gente sabe. Mas a organização, o controlo no aeroporto, o cuidado das pessoas e os pouquíssimos casos transmitem-nos uma segurança que nos faz esquecer um pouco a realidade do Mundo atual", destacou na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado dos pais, do irmão e da namorada, Kelly Bailey.

Leia Também: Kelly Bailey vai permanecer em casa e repetir o teste à Covid-19